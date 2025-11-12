Ihr liebt Laufen und schnürt regelmäßig eure Sportschuhe?

Dann ist das hier wichtig: Eine Studie der TU Eindhoven und der Uni of South Australia hat neue Infos zur Verletzungsprävention. Das Forschungsteam hat untersucht, wie sich Schlaflänge und -qualität darauf auswirken.

Im Fachmagazin Applied Sciences schreiben sie: Wer zu wenig oder schlecht schläft, verletzt sich häufiger. Denn Freizeitläufer mit Schlafproblemen berichteten fast doppelt so häufig von Verletzungen. Die Wahrscheinlichkeit, sich innerhalb eines Jahres zu verletzen, liegt bei schlechtem Schlaf bei 68 Prozent.

Die Forschenden sagen: Schlaf ist ein entscheidender Teil der Erholung und Regeneration - vor allem für Sportlerinnen und Sportler. Sie empfehlen, Schlaf nicht als Nebensache, sondern als einen Leistungsfaktor zu betrachten, wie Ernährung oder Laufkilometer.