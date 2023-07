Die Autos in Deutschland werden leiser.

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat sich die Neuzulassungen der letzten vier Jahre angesehen. Die durchschnittliche Lautstärke der Wagen sank von 70 auf knapp unter 68 Dezibel. Das klingt nach wenig, aber viele Fachleute sagen: Schon fünf Dezibel weniger führen dazu, dass man ein Geräusch als nur noch halb so laut wahrnimmt. Die Lautstärke der Autos dürfte sich für das subjektive Empfinden also deutlich verändert haben.

Elektroautos sind laut dem Kraftfahrt-Bundesamt nicht so leise, wie man erwarten würde. Die Wagen von Tesla liegen zum Beispiel deutlich über dem Lautstärke-Durchschnitt. Ein Fachmann vom Tüv erklärt das unter anderem damit, dass E-Autos so stark beschleunigen. Das sorgt für viel lautere Reifen-Abroll-Geräusche - auch wenn der Motor selbst gar nicht so laut ist.