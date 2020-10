Ein Astronomie-Team hatte auf Aufnahmen von Radioteleskopen eine geringe Konzentration des Gases Phosphin entdeckt. Das gilt als Hinweis für Leben, denn es wird unter anderem von Bakterien produziert. Jetzt rudert eine der beteiligten Forscherinnen aber ein Stück zurück. Sie hat weitere Aufnahmen ausgewertet und diesmal fast gar kein Phosphin gefunden.

Ihre Erklärung: Entweder gibt es auf der Venus doch kein Phosphin. Oder aber die Konzentration schwankt stark - das ist auf der Erde auch so. Die neuen Aufnahmen wurden von den oberen Schichten der Venus-Wolken gemacht. Dort zerfällt das Phosphin am schnellsten. Die Forscherin sagt, dass noch mehr Aufnahmen nötig sind, um sich ein vollständigeres Bild von der Venus-Atmosphäre machen zu können. Ein Kollege, der nicht an der Studie beteiligt war, schlägt im New Scientist vor, statt Aufnahmen von der Erde aus lieber eine Sonde zur Venus zu schicken, die auch Proben vor Ort nimmt.