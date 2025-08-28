Wie wurde die Erde eigentlich zu dem was sie ist - ein Planet, auf dem Leben möglich ist?

Forschende gehen davon aus, dass erst ein Zusammenstoß mit einem wasserreichen Himmelskörper das möglich machte. In ihrer frühen Phase war die Erde ein trockener, lebensfeindlicher Gesteinsplanet - berichtet ein Geologie-Team im Fachmagazin Science Advances. Demnach war die chemische Zusammensetzung der frühen Erde spätestens drei Millionen Jahre nach der Bildung des Sonnensystems abgeschlossen.

Ohne Kollision kein Leben?

Den Ablauf der Erdentstehung haben die Forschenden aus Daten von Meteoriten und von irdischem Gestein rekonstruiert. Sie kommen zu dem Schluss, dass die für Leben notwendigen Stoffe wie Wasser und Kohlenstoff nicht nach und nach entstanden sind - sondern später von außen auf die Erde kamen. Deshalb die Annahme: ohne Kollision kein Leben. Die Erde brauchte offenbar Nachschub aus dem All, um per Zufall zu einem lebensfreundlichen Planeten zu werden.