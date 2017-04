Zu viele Besucher stressen Erdmännchen

Für gewöhnlich leben Erdmännchen in trockenen Subsahara-Gebieten - oder eben im Zoo.

Dort belustigen die katzenartigen Tiere die Zuschauer mit ulkigem Hin- und Hergucken oder Sonnenbaden. In Gefangenschaft sind Erdmännchen aber besonders gestresst, wenn sie mit sehr vielen Besuchern konfrontiert sind. Biologen haben das aus hinterlassenen Exkrementen herausgelesen, die mehr Rückstände von Stresshormonen aufwiesen. Untersucht worden ist das in acht Zoos in Großbritannien.

Die Biologen empfehlen, die Erdmännchen im Zoo in größeren Gruppen zu halten. Aus Beobachtungen in der Natur weiß man nämlich, dass sie in zu kleinen Gruppen gestresst sind, weil sie sich dann nicht gut genug geschützt fühlen vor Feinden.