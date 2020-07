Wegen Corona, Ausgeh- oder Kontaktverboten nur noch auf der Couch hängen - darauf haben offensichtlich viele keine Lust.

Laut einer repräsentativen Umfrage des privaten Krankenversicherers DKV hat die Coronakrise das Bewegungsverhalten vieler Menschen in Deutschland verändert. Demnach gaben 22 Prozent der Befragten an, dass sie in ihrer Freizeit jetzt mehr mit dem Rad fahren. Ähnlich groß war die Gruppe derjenigen, die mehr Fitnesstraining zu Hause oder im Garten machen. 37 Prozent erklärten, häufiger zu Spaziergängen aufzubrechen. Auch Joggen oder Walken wurde bei 15 Prozent der Befragten etwas beliebter.

Und wenn es darum geht, Wege zurückzulegen, berichteten 26 Prozent statt Auto, Bus oder Bahn eher zu Fuß zu gehen oder das Rad zu nehmen. Dabei gelten die Deutschen eigentlich als Bewegungsmuffel. Eine große Umfrage kam vor zwei Jahren zu dem Schluss, dass deutlich weniger als die Hälfte (43 Prozent) der Befragten ein empfohlenes Mindestmaß an körperlicher Aktivität erreichten.

Für die neue Umfrage wurden nach Angaben der DKV in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Ipsos Mitte Mai repräsentativ 1.060 Personen im Alter zwischen 16 und 75 Jahren befragt.