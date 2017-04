Fischen macht Eiseskälte in der Regel nichts aus. Sie können unter Eisschollen leben, ohne selbst zu erfrieren.

Wissenschaftler aus Japan forschen seit einigen Jahren daran, warum Fische auch bei Minusgraden überleben. Sie haben ihre Theorien jetzt mit Experimenten auf der Raumstation ISS überprüft. Sie lautet: Spezielle Proteine im Blut der Fische wirken wie ein Frostschutzmittel. Die Experimente im All sollten es möglich machen, Eiskristalle ohne den Einfluss der Schwerkraft wachsen zu sehen.

Die Forscher konnten in den Tests einiges bestätigen, was sie vermutet hatten - aber anders als erwartet. Die Frostschutz-Proteine im Blut helfen offenbar tatsächlich dabei, die Fische vor dem Erfrieren zu schützen. Das machen sie aber wohl, indem sie Eiskristalle zum Teil schneller wachsen lassen und nicht langsamer - und am Ende ihr Wachstum praktisch selbst abwürgen. Die Forscher sprechen von einem komplizierten Prozess, durch den die Eiskristalle breiter und flacher werden als normal. Allerdings ist das aus ihrer Sicht nur ein Teil der Erklärung, warum Fische nicht erfrieren. Den anderen suchen sie noch.