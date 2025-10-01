In Nepal gibt es eine einzigartige, religiöse Tradition: die Ernennung einer Kumari.

Das ist ein junges Mädchen, das ausgewählt wird und als lebende Göttin verehrt wird. In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu gibt es jetzt eine neue Kumari: ein Mädchen, das noch keine drei Jahre alt ist. Familie, Freunde und Gläubige begleiteten es in einer Prozession in den Tempelpalast, seinem neuen Zuhause. Ein Priesterkomitee wählt die Kumari aus. Sie sind zwischen 2 und 4 Jahre alt, haben aus Sicht der Priester makellose Haut, Haare, Augen und Zähne – Und sie dürfen keine Angst im Dunkeln zeigen. Kumaris werden sowohl von Hindus als auch Buddhisten verehrt.

Diese Ehre hat aber auch Schattenseiten: Die Mädchen leben abgeschirmt im Tempelpalast. Ehemalige Kumaris tun sich oft schwer, in ein normales Leben zurückzufinden. In den letzten Jahren hat sich aber einiges verändert: Kumaris werden inzwischen im Tempelpalast privat unterrichtet – und dürfen fernsehen.

Wenn die Pubertät einsetzt, gelten die Mädchen wieder als sterblich - und sind keine Kumaris mehr.