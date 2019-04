Aber auch biologische Faktoren spielen eine Rolle. Frauen haben zwei X-Chromosomen, während Männer ein Y- und ein X-Chromosom haben. Manchmal kommt es vor, dass Gene auf diesen Chromosomen mutieren. Frauen können das dann mit ihren doppelten X-Chromosomen ausgleichen, Männer nicht. Das heißt konkret - zumindest nach den Analysen der WHO - dass Mädchen unter anderem Vorteile beim Immunsystem haben. In armen Ländern sterben Jungen deswegen häufiger als Mädchen an Immunstörungen.

Ein Grund: Frauen sind oft gesundheitsbewusster als Männer, trinken also zum Beispiel weniger Alkohol und holen sich eher ärztliche Hilfe. Außerdem sterben Männer öfter an nichtnatürlichen Ursachen als Frauen: Zum Beispiel ist die Suizid-Rate bei ihnen 75 Prozent höher, und Männer kommen häufiger im Straßenverkehr oder durch Tötungsdelikte ums Leben.

Nachteile in armen Ländern

Trotzdem macht es immer noch einen sehr großen Unterschied, ob jemand in einem reichen oder in einem armen Land lebt. In einem reichen Land werden die Menschen im Schnitt mittlerweile 81 Jahre alt. In armen Ländern liegt die Lebenserwartung bei 63, das sind 18 Jahre weniger. Dort sterben mehr Menschen schon im Kindesalter. In armen Ländern stirbt eins von 14 Kindern, bevor es fünf Jahr alt ist.

