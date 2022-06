Eine aktuelle Studie aus England und Australien kommt zu dem Ergebnis, dass Politikerinnen und Politiker im Schnitt fast fünf Jahre länger leben als der Rest der Bevölkerung.

Grundlage sind Daten von insgesamt fast 60.000 Parlamentsmitgliedern aus elf Industrieländern, darunter auch aus Deutschland. In einigen Ländern gehen die Daten zurück bis ins 19. Jahrhundert, in allen reichen sie aber von der Nachkriegszeit bis ins Jahr 2014. Die Ungleichheit hat den Forschenden zufolge zugenommen. Am Anfang des 20. Jahrhunderts gab es bei der Lebenserwartung kaum Unterschiede, seitdem ist die Lücke sukzessive größer geworden. Am größten ist sie in Italien und den USA: Da werden Leute aus der Politik im Schnitt sogar fast acht Jahre älter als der Rest. Ab geringsten war der Unterschied in der Schweiz.

Die Forschenden schreiben, dass die hohe Lebenserwartung unter anderem damit zu tun hat, dass Politikerinnen und Politiker in der Regel zur Oberschicht gehören und deshalb zum Beispiel eine gute Gesundheitsversorgung haben. Sie vermuten aber noch andere Gründe, wie Veränderungen beim Lebensstil. Die Forschenden betonen, dass sie für ihre Studie nur Daten aus reichen Industrieländern genutzt haben. In Schwellen- und Entwicklungsländern könnte es andere Ergebnisse geben.