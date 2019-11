Jetzt hat ein japanisches Forschungsteam Nachweise gefunden, dass biologisch wichtige Zucker aus dem All zu uns gekommen sein könnten. Sie haben einen Meteoriten untersucht, der schon 1969 in Australien eingeschlagen ist.

Dabei konnten sie vier wichtige biologische Zucker nachweisen: Ribose, Arabinose, Xylose und Lyxose. Außerdem wiesen die Forschenden dabei ein bestimmtes Kohlenstoff-Isotop in einer Menge nach, wie es sich auf der Erde nicht findet. Das war für das Team der Beleg, dass die Zucker aus dem All kommen. Die Forschenden halten es deshalb für möglich, dass zentrale Zucker überhaupt erst aus dem Weltall auf die Erde gekommen sind - und hier zur Bildung von Biomolekülen wie der RNA beigetragen haben.

Diesen Nachweis suchen Forscherinnen und Forscher seit Jahrzehnten. Schon in den 60er Jahren wurden Glukose und Arabinose in Meteoriten nachgewiesen. Allerdings ließ sich damals nicht beweisen, dass die Zucker schon im All entstanden sind.