Und das passiert offenbar auch in Europa recht häufig, sagt die Weltgesundheitsorganisation WHO. Sie hat jetzt mitgeteilt, dass in Europa pro Minute durchschnittlich 44 Menschen krank werden durch Erreger in Lebensmitteln. Aufs Jahr hochgerechnet sind es 23 Millionen Menschen. Und 4.700 Menschen sollen in Europa sogar an solchen Lebensmittelerkrankungen sterben.

Allerdings sind diese Zahlen nur geschätzt, zum Beispiel weil nicht alle Menschen zum Arzt gehen - die wahren Fallzahlen liegen vermutlich noch höher. Den gesicherten Infos zufolge sind Magen-Darm-Erkrankungen am häufigsten und führen auch zu den meisten Todesfällen. Am gefährlichsten sind dabei Salmonellen-Bakterien.

Die WHO betont, dass eine einfache Mahlzeit heute oft Zutaten von mehreren Kontinenten enthalten kann - und deshalb sei die Sicherheit auch abhängig von internationaler Zusammenarbeit. Am Freitag soll deshalb zum ersten Mal ein neuer Internationaler Tag der Lebensmittelsicherheit auf das Thema aufmerksam machen.