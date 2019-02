Das ist das Ranking der Lebensmittel, bei denen Verbraucher am liebsten Bio kaufen. Das Bundesministerium für Landwirtschaft und Ernährung hat wieder ein Ökobarometer in Auftrag gegeben. Laut der Studie steigt die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln weiter. Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland kaufen Bio: 50 Prozent gelegentlich, ein Viertel häufig. Drei Prozent kaufen ausschließlich Ökoprodukte.

Dabei sind Frauen diejenigen, die häufiger Bio wählen. 29 Prozent der Männer kaufen nie Bio-Lebensmittel, bei den Frauen sind es nur 16 Prozent. Sie sind auch eher bereit, in Restaurants einen höheren Preis zu zahlen, wenn für das Gericht nachhaltige Zutaten verwendet wurden.