E 319. So lautet die Kennzeichnung für ein weit verbreitetes Konservierungsmittel in der EU.

Der Stoff hält unter anderem Kosmetik mit hohem Fettanteil frisch. Außerdem hat er in der EU eine Zulassung als Antioxidationsmittel. In den USA wird er auch benutzt, um fetthaltige Lebensmittel haltbarer zu machen. Eine Umwelt-und Gesundheitsorganisation in den USA hat E319 jetzt erneut untersucht. In ihrer Studie steht, die Chemikalie könne möglicherweise das menschliche Immunsystem beeinflussen.

Dabei berufen sich die Autorinnen und Autoren auch auf Daten der US-Umweltbehörde EPA, die auch für die gesundheitliche Bewertung von Chemikalien zuständig ist. Demnach beeinträchtigte E319 das Immunsystem von Mäusen. Ob der Effekt auch bei Menschen auftritt, ist aber unklar.

Die Forschenden fordern jetzt Konsequenzen. Der Einsatz von Chemikalien in Lebensmitteln müsse stärker überprüft werden, und zwar auch Zusätze, die seit Jahrzehnten zugelassen sind.