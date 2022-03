Lebensmittel dort anbauen, wo sie am besten wachsen; Lebensräume da wieder herstellen, wo sie am besten der Umwelt helfen.

Ein Forscher aus Deutschland und sein Team von der Universität Cambridge schlagen in einer Studie vor, Anbauflächen umzulegen – und zwar dorthin, wo sich am meisten aus den Nutzpflanzen herausholen lässt. Gleichzeitig könnten Gebiete renaturiert werden, die eigentlich nicht so gut geeignet sind – die aber trotzdem Anbaugebiete sind. Das Forschungsteam hat dafür verschiedenen Modelle vorgeschlagen. Am besten wäre es demzufolge, die Flächen weltweit neu zu verteilen. Da dies auch den Forschenden ziemlich unmöglich erscheint, schlagen sie so etwas zumindest innerhalb von Landesgrenzen vor. Ihrer Rechnung nach würde das fast 60 Prozent weniger CO2 durch die Landwirtschaft und mehr als 70 Prozent weniger Folgen für die biologische Vielfalt bedeuten.

Beispiele für optimale Gebiete für die Landwirtschaft sind laut der Studie zum Beispiel der mittlere Westen der USA unter anderem für Raps, Sojabohnen und Weizen; Afrika südlich der Sahelzone für Hirse und Reis und der Nordosten Argentiniens für Mais.