Wer schonmal versucht hat, Schokolade für den perfekten Kuchen-Überzug zu schmelzen, der weiß: Das ist gar nicht so leicht. Ein kleiner Fehler, schon wird die geschmolzene Schokolade nicht mehr fest, oder sie matt und krümelig.

Das liegt an den Eigenschaften der Kakaobutter-Fette, die verschiedene Kristallgitter-Formen annehmen können. Nur eine einzige macht die Schokolade zartschmelzend, glänzend und knackig. Perfekt gelingt das meist nur Chocolatier-Profis durch einen aufwändigen Schmelz- und Abkühlprozess, und selbst in der Industrie mit Maschinen klappt es nicht immer.

Um die Lipide bildet sich die V-Form

Ein Forschungsteam aus Kanada wollte wissen, ob man die V-Kristallform mit bestimmten Zutaten einfacher erreichen kann. In Experimenten klappte das am besten mit Phospo-Lipiden, das sind Bestandteile, die auch natürlicherweise in Kakaobutter vorkommen. Diese Lipide fungierten quasi als Kern, um das sich die V-Form bildete.

Phospho-Lipide statt teure Maschinen

Die flüssige Schokolade mit den Extra-Phospho-Lipiden hatte schon nach nur einmal Abkühlen die gewünschte Form. Die Forschenden sagen, mit der Extra-Zutat können sich Schokoladen-Hersteller die teuren Maschinen sparen, und auch kleinere Manufakturen könnten so viel einfacher Top-Schokolade produzieren.