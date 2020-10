Mehr als 100 Kilo Lebensmittel werden pro Kopf und Jahr in Europa verschwendet - das heißt: Reste, Vergammeltes oder Krummes aus Landwirtschaft, Haushalt und Supermarkt wandern in die Tonne.

Forschende des Leibnitz-Instituts für Agrartechnik schreiben im Magazin Waste Management, dass der Abfall nur selten in Biogasanlagen landet, in der Kompostierung oder als Tierfutter. Sie erforschen, wie der organische Unrat effizient genutzt werden kann. Laut dem Artikel sind Insekten vielversprechend. Denn sie fressen Lebensmittelabfälle schneller als andere Tiere und produzieren dabei nur einen Bruchteil an Treibhausgasen. Zum Beispiel erzeugt ein Kilo Grillen nur 0,3 Prozent CO2 im Vergleich zu Puten oder Hähnchen, die den gleichen Abfall fressen könnten. Die Forschenden plädieren außerdem für Insekten, weil sie - sobald sie sich mit dem Biomüll groß gefressen haben - sogar noch als Nahrung für Menschen und Tiere dienen können. Außerdem können sie bei der Produktion von Biotreibstoffen, Farben und Arzneimitteln eingesetzt werden.