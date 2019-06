In einigen europäischen Ländern haben bis zu zehn Prozent der Bevölkerung eine Lebensmittelallergie - Tendenz steigend. Bisher ist unklar, woher diese Entwicklung kommt. Forschende aus Italien haben jetzt untersucht, ob es was mit den Ernährungsgewohnheiten zu tun haben könnte.

Bei 60 Kindern analysierten sie zuerst die Essgewohnheiten und untersuchten dann das Blut. Das Ergebnis: Kinder, die eine Lebesnmittelallergie hatten, aßen wesentlich mehr Fertiggerichte und Junkfood als die anderen. In ihrem Blut war auch die Konzentration von AGEs besonders hoch - das sind Abfallprodukte, die beim Stoffwechselprozess im Körper entstehen und wenn Lebensmittel erhitzt werden. In industriell verarbeiteten Lebensmitteln ist die Konzentration besonders hoch. Weitere Untersuchungen zeigten, dass die AGEs die Schleimschicht im Darm der Kinder veränderten, ins Blut und den Rest des Körpers gelangten und so für mehr allergische Reaktionen sorgten.

Die Forschenden sehen daher die Politik am Zug, sich besser um die Ernährung von Kindern zu kümmern.