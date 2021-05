Es ist in Kaugummis, in Hustenbonbons, Suppen und Salatsoßen - Titandioxid.

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA schätzt den Zusatzstoff jetzt als nicht mehr sicher ein. Und die EU-Kommission ist daher dafür, Titandioxid nicht mehr in Lebensmitteln zu nutzen. Titandioxid wird unter der Nummer E171 bisher unter anderem als Lebensmittelzusatz verwendet - vor allem als weißer Farbstoff. Vor fünf Jahren hatte die EFSA noch anders entschieden. Damals hieß es, es würden noch weitere Studien benötigt. Eine Vielzahl von Studien später sagt die Behörde, dass es zwar keine abschließenden Beweise für die toxische Wirkung gebe, negative Effekte auf das Erbgut und ein erhöhtes Krebsrisiko aber nicht ausgeschlossen werden könnten. Das Titandioxid ist in Lebensmitteln teilweise in Form von winzigen Nanopartikeln enthalten. In Laborversuchen mit Tieren konnten dadurch Zellen geschädigt werden, bei Ratten wurden Entzündungen ausgelöst, aus denen sich später Krebszellen entwickeln könnten. Zwar lässt sich das nicht direkt auf den Menschen übertragen und der Körper nimmt beim Essen auch nur nur wenige Titandioxid-Partikel in den Körper auf. Aber die könnten sich möglicherweise im Körper ansammeln - so die neue Bewertung.