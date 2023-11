In manchen Gegenden möchte jeder leben, in andere zieht man eher aus Not: So ist das auch bei Wölfen.

Seit rund 20 Jahren gibt es wieder Wölfe in Deutschland. Eine Forscherin des Berliner Leibniz Instituts für Zoo- und Wildtierforschung hat mit ihrem Team in einer Studie ausgewertet, wie sich der Wolf genau ausgebreitet hat - und Modelle entwickelt, wie es weitergeht. Gerne mit Wald und menschenfern Wölfe bevorzugen für ihre Reviere Gebiete, die ihnen viel Deckung bieten - zum Beispiel Wälder. Und sie dürfen nicht zu nah am Menschen sein, also möglichst weit weg von Straßen oder Siedlungen. Tatsächlich haben die Wölfe in Deutschland zuerst Gebiete besiedelt, in denen diese Bedingungen topp waren. Und dann erst die benachbarten mittelmäßigen Gebiete. Dieses Muster konnten die Forschenden schon in vielen Gegenden in Ostdeutschand nachweisen. Laut dem Forschungsteam sind die Bedingungen für Wölfe vor allem im Norden und Nordosten sowie im Süden von Deutschland ideal.