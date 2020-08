Zeig mir deine Haare und ich sage dir, wie du lebst.

So könnte man den Ansatz einer Studie aus den USA zusammenfassen. Dort haben Biowissenschaftler der Uni Utah untersucht, was Haare über die Ernährung der Bevölkerung verraten. Dafür haben sie sich abgeschnittene Haare aus Friseursalons im ganzen Land besorgt, so dass sie insgesamt Proben von fast 700 Personen hatten. Diese Haar-Proben wurden dann chemisch analysiert - und zwar mit einer so genannten Isotopenuntersuchung. Isotope sind unterschiedliche Atomarten in Luft, Wasser und Boden, die so auch in den Nahrungskreislauf gelangen. Deshalb können Isotopen zum Beispiel verraten, ob jemand eher Gemüse isst oder tierische Produkte.

Die Haar-Stichproben zeigten, dass viele der Menschen tierische Produkte konsumiert hatten - und dabei stammten Fleisch, Milch und Eier offenbar meist aus der Massentierhaltung. Ein Blick in statistische Daten ergab, dass die Leute offenbar besonders in ärmeren Regionen vermehrt zu billigen Proteinen greifen. Und dort lebten auch die meisten übergewichtigen und fettleibigen Menschen.