Wie viel muss eigentlich eine 130-Gramm-Leberwurst wiegen, wenn wir die am Stück im Supermarkt kaufen?

Ein Hersteller in Nordrhein-Westfalen war lange überzeugt: Genau 130 Gramm. Hülle und Clips der Wurst hat der einfach mitgewogen. Der Landesbetrieb für Mess- und Eichwesen hat das aber nicht durchgehen lassen - weil Kunden damit bei jeder Wurst um etwa 2,5 Gramm Wurst geprellt wurden. Deshalb hat die Behörde den Verkauf der Wurst verboten.

Der Streit landete vor mehreren Gerichten. Jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht (Az. 8 C 4.24) geurteilt. Und das sagt: In einer 130-Gramm-Leberwurst müssen auch 130 Gramm essbare Wurstmasse drin sein. Hüllen oder Verschlussclips sind Verpackung und dürfen nicht zur Netto-Füllmenge dazugerechnet werden. Der Hersteller muss also jetzt wieder zweieinhalb Gramm mehr Wurst in die Hülle pressen, wenn er sie wieder verkaufen will.