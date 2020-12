In Argentinien wird das Abtreibungsverbot gelockert.

Der Senat des südamerikanischen Landes hat einer Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen zugestimmt. Damit dürfen in dem streng katholischen Land Frauen bis zur 14. Schwangerschaftswoche abtreiben.

Das Thema sorgt in dem streng katholischen Land schon länger für teils heftige Debatten und Proteste. Auch vor der Entscheidung demonstrierten Befürworter und Gegner der Kampagne vor dem Parlamentsgebäude. Ein ähnlicher Gesetzentwurf zum Schwangerschaftsabbruch war vor zwei Jahren im Senat abgelehnt worden - unter dem Druck der Kirche.

Bisher waren Abtreibungen in Argentinien nur in Ausnahmefällen erlaubt, zum Beispiel nach einer Vergewaltigung oder wenn das Leben der Mutter in Gefahr war. Die Regierung schätzt, dass es in Argentinien jedes Jahr Hunderttausende illegale Abtreibungen gibt.