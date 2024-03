Weniger Luftverschmutzung ist gut, das ist allen klar. Aber manchmal können weniger Schadstoffe in der Luft offenbar auch Probleme machen.

Das hat ein Forschungsteam aus dem US-Bundesstaat New York genauer untersucht. Es schreibt in einer Studie, dass weniger Schwefeldioxid in der Luft wohl dafür verantwortlich ist, dass Menschen häufiger die Legionärskrankheit bekommen. Das ist eine durch Bakterien verursachte schwere Lungenentzündung, die tödlich verlaufen kann. Die Bakterien werden durch Tröpfchen übertragen, zum Beispiel über Klimaanlagen oder Whirlpools.

Schwefeldioxid enteht vor allem, wenn z. B. Kohle und Öl verbrannt werden. Es hat in der Vergangenheit offenbar dazu geführt, dass Wassertröpfchen in der Luft zu säurehaltig waren für die Bakterien der Legionärskrankheit. Mit besserer Luftqualität werden offenbar auch die Bedingungen für die Bakterien besser, sie landen dadurch häufiger in den Lungen.

Trotzdem betonen die Forschenden, dass weniger Schwefeldioxid in der Luft die Gesundheit im allgemeinen stark verbessert. Aber die Medizin sollte über das gestiegene Risiko einer Legionärskrankheit-Infektion im Bilde sein.