Schon lange kursierte in der britischen Stadt Leicester die Legende, dass sich unter der christlichen Kathedrale ein römischer Tempel befindet.

Die Römer hatten etwa 50 vor Christus in der Gegend des heutigen Leicester eine Siedlung errichtet. Die jetzt entdeckten Überreste wurden im Rahmen eines Millionen-Projekts zur Renovierung der Kathedrale gefunden. Die Kathedrale wurde wahrscheinlich im 11. Jahrhundert gebaut.



In den Katakomben der Kirche befindet sich inzwischen die Grabstätte des mittelalterlichen englischen Königs Richard III. Dessen Überreste wurden von einigen Jahren bei Bauarbeiten unter einem Parkplatz in der Innenstadt von Leicester gefunden und anschließend in der Kathedrale beigesetzt.