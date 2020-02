Kipchoge lief in einem Schuh-Prototyp der Marke Nike, der drei Carbonplatten in der dicken Sohle verbaut hatten. Solche Schuhe dürfen in Zukunft nicht mehr bei Wettkämpfen getragen werden, das hat jetzt der Leichtathletik-Weltverband entschieden.

Danach darf in Laufschuhen nur noch eine Platte integriert und die Sohle dürfen maximal noch 40 Millimeter dick sein. Außerdem sind Prototypen im Wettkampf nicht mehr erlaubt: Die Schuhe müssen vier Monate vor dem Einsatz im Spitzensport frei verkäuflich sein.

Der Weltverband reagiert damit auf die Debatte, inwiefern der Technologiefortschritt manchen Sportlerinnen und Sportlern einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschafft.