Die Buchmesse in Leipzig war offiziell abgesagt - zu den Ersatzveranstaltungen sind trotzdem rund 10.000 Interessierte gekommen.

Nach Angaben eines Sprechers waren die alternativ organisierten Angebote ausverkauft. Wegen der Corona-Pandemie war die Messe zum dritten Mal in Folge abgesagt worden - auch weil große Verlagsgruppen nicht kommen wollten. Im Programm spielte auch der Krieg in der Ukraine eine Rolle. Dazu diskutierten zum Beispiel gestern Abend Literaturschaffende aus der Ukraine, aus Russland und aus Belarus miteinander.

Am Donnerstag war der in Israel geborene Autor Tomer Gardi mit dem diesjährigen Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Belletristik ausgezeichnet worden. Im kommenden Jahr soll die Literaturschau endlich wieder regulär stattfinden.

Zur letzten Buchmesse vor der Pandemie und dem dazugehörenden Festival "Leipzig liest" waren rund 286.000 Gäste gekommen.