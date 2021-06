Beim Sport bestimmt das Publikum die Ergebnisse mit.

So lautet zumindest eine gängige These in der Sportpsychologie. Für Aufgaben, bei denen es vor allem ums Durchhalten geht, ist das auch gut belegt und immer wieder zu beobachten, etwa beim Heimspiel im Fußball oder auf den letzten Kilometern einer Marathonstrecke. Bei komplexeren sportlichen Aufgaben haben Forschende der Uni Halle allerdings Unterschiede zwischen Männern und Frauen festgestellt, und zwar beim Biathlon.

Männer liefen ohne Publikum langsamer, waren aber konzentrierter beim Schießen. Bei den Frauen war es umgekehrt: Sie liefen langsamer, wenn Zuschauer dabei waren, schossen dafür aber im Schnitt eine Sekunde früher und trafen auch besser, zumindest in den untersuchten Sprint-Disziplinen. Die Forschenden schreiben in ihrem Fachartikel, bei der Publikums-These müsse man künftig besser zwischen Männern und Frauen differenzieren.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzten für ihre Studie Daten von Wettkämpfen während der Pandemie - also ohne Publikum - und aus der Saison davor.