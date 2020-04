Wichtige Berater der Bundesregierung empfehlen, die Schulen in Deutschland sobald wie möglich wieder zu öffnen - und zwar schrittweise.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina rät dazu, mit Grundschulen und der Sekundarstufe I anzufangen - weil die Jüngeren stärker auf persönliche Betreuung angewiesen seien. Als Voraussetzung nennen die Wissenschaftler in ihrer Stellungnahme , dass die Infektionszahlen auf niedrigem Niveau stabilisiert und Hygieneregeln weiter eingehalten werden.

Zusätzlich schlägt die Leopoldina vor, in Bussen und Bahnen einen Mund-Nasen-Schutz zur Pflicht zu machen. Die Wissenschaftler geben auch Empfehlungen ab, wie die Wirtschaft wieder hochgefahren werden kann.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Stellungnahme der Akademie in Halle (Saale) als "sehr wichtig" für das weitere Vorgehen bezeichnet. Darüber will sie morgen im Krisenkabinett und am Mittwoch mit den Bundesländern beraten.