Lepra - das klingt nach Mittelalter, aber die Krankheit ist immer noch ein Problem.

Die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe (DAHW) berichtet, dass jeden Tag weltweit fast 500 neue Lepra-Fälle gemeldet werden, mehr als 170.000 im Jahr. Dazu kommen auch noch viele nicht gemeldete Erkrankungen. Dabei ist die bakterielle Infektionskrankheit mit Antibiotika eigentlich heilbar, wenn man rechtzeitig mit der Behandlung anfängt. Aber es gibt noch viel Unwissen über die Krankheit und sie ist offenbar noch immer sehr stigmatisiert.

Oft erkranken die Betroffenen nicht schwer, und kleine Haut-Veränderungen heilen wieder ab. Es kann bei Lepra aber auch zu Schwellungen, Nervenschäden, Lähmungen, Entzündungen und Verstümmelungen kommen. Die Krankheit wird durch Tröpfchen übertragen und tritt vor allem in Südostasien, Südamerika und Afrika auf. Zum Welt-Lepra-Tag an diesem Sonntag ruft die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe zum stärkeren Einsatz gegen die vergessene Krankheit auf.