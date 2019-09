Viele Studierende glauben trotzdem, dass sie in Vorlesungen mehr lernen als in aktiver Gruppenarbeit. Dabei ist das Gegenteil der Fall, wie Forschende aus Harvard gezeigt haben.

Studierende täuschen sich über Lernerfolg

Sie haben mit Studierenden im Grundkurs Physik ein Experiment gemacht und sie mal in richtig unterhaltsamen Vorlesungen unterrichtet, mal in aktiver Gruppenarbeit. Danach fragten sie, wie die Studierenden den Unterricht fanden und ob sie glaubten, was gelernt zu haben. Zusätzlich überprüften sie das tatsächliche Wissen in Tests. Ergebnis: Die Studierenden fanden die Vorlesungen besser und glaubten auch, da mehr verstanden zu haben. Tatsächlich war aber die aktive Gruppenarbeit effektiver für den Lernerfolg.