Menschen lernen in der Regel von ihrer Umgebung und kopieren das Verhalten anderer Menschen.

Das haben wir offenbar Menschenaffen voraus. Die müssen sich anscheinend in jeder Generation das Wissen selbst aneignen. Laut einer Studie der Universität Tübingen kopieren Menschenaffen das Wissen ihrer Artgenossen nicht. Das Forschungsteam suchte in Berichten über Menschenaffen nach Aussagen über lokal einzigartige Verhaltensmuster wie zum Beispiel Hinweise auf Schimpansen, die Blätter als Löffel zum Wassertrinken einsetzen oder es schaffen, Nüsse zu knacken.

Laut den Forschenden erfinden Menschenaffen jede ihrer Verhaltensweisen in jeder Population und in jeder Generation immer wieder neu. In Experimenten kopierten Menschenaffen nur dann neue Verhaltensweisen, wenn sie vorher durch Menschen darauf trainiert worden waren.



Die Studie wurde im Fachmagazin Biological Reviews veröffentlicht.