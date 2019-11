Klar ist bisher, dass wir fürs Lernen sowohl Erfolgserlebnisse für die Motivation brauchen, aber auch Herausforderungen, um uns weiterzuentwickeln. Ein Wissenschaftsteam aus den USA wollte die optimale Fehlerquote für möglichst effektives Lernen finden, und hat dafür mit künstlicher Intelligenz den Lernprozess bei Menschen und Tieren simuliert. Dabei sollten Algorithmen klassische Lernaufgaben machen, zum Beispiel Zahlen als gerade oder ungerade identifizieren.

Am besten gibt es immer Luft nach oben

Ergebnis: die Algorithmen haben dann am schnellsten und effektivsten gelernt, wenn ihre Fehlerquote bei rund 15 Prozent lag. Die Schwierigkeit einer Aufgabe sollte also idealerweise so angepasst werden, dass die Erfolgsquote bei knapp 85 Prozent liegt. Die Computer-Ergebnisse kann man laut den Forschenden wahrscheinlich auch auf den Menschen übertragen, jedenfalls bei klar umrissenen Lernzielen.