Erst das Objekt, dann der Name.

Das ist kurz gesagt die Regel, die uns Bildungsforscher*innen fürs Lernen mit auf den Weg geben. Sie schreiben im Fachmagazin Cognitive Science, dass sowohl Kinder als auch Erwachsene jeden Alters besser lernen, wenn sie erst sehen, um was es geht, und danach erst den Namen präsentiert bekommen.

Beispiel: Die Lehrenden zeigen erst eine Tasse und sagen dann, dass das eine Tasse ist. Verglichen wurde das in Versuchsgruppen etwa mit der umgekehrten Methode - also erst der Name, dann das Objekt.

Weitere Erkenntnis aus der Bildungsstudie: Leute, die nach der empfohlenen Methode neue Begriffe lernten, konnten besser mit Widersprüchen umgehen. Zum Beispiel, wenn der Lehrer oder die Lehrerin ein und demselben Objekt verschiedene Namen gaben.