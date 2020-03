Unter anderem das Hollywood-Portal "Deadline" berichtet, dass der Fantasyfilm in vier Golfstaaten nicht gezeigt wird: in Kuwait, dem Oman, Katar und Saudi Arabien. Die Behörden da stoßen sich offenbar weniger daran, dass der Film in einer magischen Welt spielt, die von Fabelwesen bewohnt wird.

Anlass für den Boykott ist dem Bericht zufolge die erste LGBTQ-Figur in einem Pixarfilm - und eine kurze Szene, in der Zyklopenfrau Specter von ihrer Freundin und deren Tochter erzählt. Dieser Hinweis auf eine homosexuelle Beziehung ist auch in Russland Grund für eine Zensur: Der Film zwar gezeigt, in der russischen Version spricht Specter aber von ihrem Partner.

In Russland ist Homosexualität auf dem Papier erlaubt, aber ein gesellschaftliches Tabu. In Saudi-Arabien droht Homosexuellen Gefängnis oder sogar die Todesstrafe.