Für unsere Ohren mag der Name Ursula von der Leyen nicht übermäßig schwierig klingen - im Ausland ist das anders.

Die Vertretung der EU-Kommission in Lettland hat die offizielle Schreibweise der neuen Behördenchefin bekanntgegeben. Sie lautet "Urzula" - mit z -, "fon" mit f, der ganz normal - und "Leiene" mit eiene.

In dem Tweet werden auch weitere wichtige Namen erläutert, so wie der von EU-Parlamentspräsident David Sassoli und IWF-Chefin Christine Lagarde, die an die Spitze der Europäischen Zentralbank rücken soll.

Bereits bekannt in Lettland ist die Schreibweise der CDU-Vorsitzenden und neuen Bundesverteidigungsministerin: Sie lautet "Annegreta Krampa-Karenbauere". Als sie Parteichefin wurde, hatten sich Nachrichtensprecher*innen aus vielen Ländern die Zunge an der Aussprache verrenkt.