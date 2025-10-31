Letztes Jahr ist Lettland einem internationalen Abkommen beigetreten, das Frauen und Mädchen vor Gewalt schützen soll.

Bald könnte das Land schon wieder aus der Abmachung aussteigen. Mehrere Stunden hat das Parlament über die Istanbul-Konvention debattiert. Am Ende haben die Abgeordneten für den Austritt gestimmt. Einige Politiker finden, dass mit diesem Abkommen traditionelle Familienwerte untergraben werden. Jetzt muss noch Lettlands Präsident dem Austritt zustimmen.

Frauenrechtsorganisationen befürchten, dass es im Land bald einen Rückschritt gibt bei den Themen Gleichstellung und Schutz vor Gewalt.

Die Istanbul-Konvention stuft Gewalt gegen Frauen als Menschenrechtsverletzung ein. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, Frauen und Mädchen durch Gesetze vor Gewalt zu schützen und Gewalttäter zu bestrafen. In fast 40 Ländern gilt die Konvention, darunter Deutschland.