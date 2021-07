Im letzten Jahr waren Kinofilme vielfältiger, hat eine Studie rausgefunden.

Aber es gab auch 2020 keine Transgender oder diversen Charaktere, so die Studie. Sie wurde veröffentlicht von GLAAD, einer US-amerikanischen Non-Profit-Organisation von LGBTIQ+-Aktivistinnen und Aktivisten. Sie haben 44 Filme untersucht, die 2020 von großen Studios in die Kinos gebracht wurden - wegen der Corona-Pandemie waren es nur so wenige Filme.

In zehn von diesen Filmen spielten LGBTIQ+-Charaktere mit. Darunter waren "Kajillionaire", "Fantasy Island" und "X-Men - New Mutants". Das waren vier Prozent mehr als im Jahr davor. Insgesamt gab es in diesen Filmen 20 LGBTIQ+-Charaktere - davon 11 Frauen und 9 Männer. Damit waren zum ersten Mal mehr Frauen in diesen Rollen.

Besorgniserregend findet die NGO allerdings, dass es auch im vierten Jahr in Folge keine Transgender oder diversen Charaktere gab. Und auch dass in den Filmen zu wenige Charaktere mit HIV oder Behinderung mitspielen, kritisiert die Studie.