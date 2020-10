Auch die kanadischen Streitkräfte in den USA haben mitgemacht. Sie posteten ein Bild von einem Soldaten, der seinen Partner küsst. An der Hashtag-Aktion beteiligten sich zum Beispiel auch der Schauspieler Zach Braff und die Journalistin Dunja Hayali.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

An der Hashtag-Aktion beteiligten sich zum Beispiel auch der Schauspieler Zach Braff und die Journalistin Dunja Hayali.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Die rechtsextreme Gruppe "Proud Boys" rückte nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump in den Fokus. Im ersten TV-Duell zur Präsidentschaftswahl wurde er gefragt, ob er bereit sei, Gruppen wie diese zu verurteilen. Trump forderte "Proud Boys" auf, sich zurückzuhalten und bereitzuhalten. Was er damit meinte, sagte er nicht. In einem späteren Interview kritisierte Trump die Gruppe.