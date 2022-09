Im Libanon führt die massive Wirtschaftskrise gerade zu einem bemerkenswerten Phänomen: Jubel für Bankräuber.

In den letzten Wochen haben schon drei Personen versucht, eine Bank auszurauben - aus Verzweiflung, wie sie sagen. Bei einer von ihnen soll es sich um die 28-Jährige Sali Hafiz handeln. Statt ihr Gesicht zu vermummen, zeigte sich die mutmaßliche Räuberin live in einem Live-Stream. Sie sagt, dass sie nur an ihr eigenes Guthaben wollte, umgerechnet 13.000 US-Dollar. Das Geld brauche sie für die Chemotherapie ihrer Schwester. Zwei Männer hatten ebenfalls versucht, Banken auszurauben - ebenfalls nur, wie sie sagen, um an das eigene Ersparte zu kommen.

Seit drei Jahren haben die Menschen wegen der Finanzkrise im Libanon keinen freien Zugriff mehr auf ihr Bankguthaben, stattdessen gibt es strenge monatliche Limits. Im Netz gibt es viel Unterstützung für die ungewöhnlichen Aktionen. Zum Teil fordern Menschen die Freilassung der Festgenommenen.

Die Währung des Libanon hat 95 Prozent an Wert verloren, die Preise für Grundnahrungsmittel sind um 600 Prozent gestiegen. Grund für die schlechte Wirtschaftslage ist vor allem die jahrelange staatliche Korruption.