Überall im Land bildeten sich lange Schlangen vor geschlossenen Tankstellen. Wütende Libanesen sperrten aus Protest Straßen. Die Armee kündigte an, Tankstellen zum Öffnen zu zwingen. Hintergrund ist die Entscheidung der Zentralbank, Importe von Benzin und Diesel nicht mehr zu subventionieren, weil sonst die gesetzlich festgeschriebenen Devisenvorräte angetastet werden müssten. Wird der Beschluss umgesetzt, dürften sich die Preise für Kraftstoffe verfünffachen.

Schon in den vergangenen Tagen mussten Bäckereien schließen, weil sie keinen Strom haben, Kliniken mussten Klimaanlagen abstellen, in Apotheken fehlt es an lebenswichtigen Medikamenten.

Schwerste Wirtschaftskrise der Geschichte

Der Libanon leidet seit zwei Jahren unter der schwersten Wirtschaftskrise seiner Geschichte. Die Corona-Pandemie und die Explosion im Hafen der Hauptstadt Beirut vor einem Jahr haben die Lage verschärft. Die Regierung kann Kreditraten nicht mehr bezahlen, die Inflationsrate liegt bei mehr als 120 Prozent, ein Großteil der Bevölkerung ist in die Armut abgerutscht.

Gleichzeitig gibt es keine richtige Regierung. Die jetzige ist seit der Explosion in Beirut nur noch geschäftsführend im Amt, eine neue nicht in Sicht.