Libellen liegen eigentlich selten auf dem Rücken und genauso selten fallen sie so irgendwo herunter.

Wenn, dann können sie sich im Fall aber blitzschnell wieder umdrehen. Das hat ein Forschungsteam unter Leitung der Cornell Uni in den USA entdeckt. Sobald die Libellen merken, dass sie falsch herum fallen, schlagen sie ihre Flügel - und zwar die rechten in einem etwas anderen Winkel als die Linken. Dadurch dreht sich der Körper automatisch wieder in die richtige Lage. Offenbar nehmen die Libellen es mit den Augen wahr, wenn sie falsch herum fliegen. Als die Forschenden ihnen die Augen abklebten, drehten sich die Tiere nicht mehr.

Drehung mit bloßem Auge nicht zu erkennen

Die Drehbewegung kriegen die Libellen so schnell hin, dass die Forschenden das mit bloßem Auge gar nicht verfolgen konnten. Erst als sie Flügel und Rumpf markierten und dann ein Video drehten, konnten sie die Bewegung analysieren.

Die Ergebnisse können helfen, Roboter-Flugsysteme wie Drohnen zu verbessern.