Für heute ruft die Umweltorganisation WWF wieder zur Earth Hour auf.

Rund um die Welt sollen die Menschen um 20:30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht ausschalten, als Zeichen für Umwelt- und Klima-Schutz und dieses Jahr auch für den Frieden. In Neuseeland ist die Earth Hour schon losgegangen - dort wurde das Parlament in Wellington dunkel und auch die Harbour Bridge in Auckland.

Auch viele andere Wahrzeichen wollen mitmachen, zum Beispiel der Pariser Eiffelturm oder die Oper in Sydney, wo die erste Earth Hour im Jahr 2007 startete. In Deutschland sind unter anderem das Brandenburger Tor und der Kölner Dom dabei.