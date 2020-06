Klar, warum nicht?, sagt ein internationales Forschungsteam. Es hat ein Unterwasser-WLAN-System entwickelt. Darin werden Daten vom Smartphone eines Tauchers per Radiowellen an einen kleinen tragbaren Verstärker an der Ausrüstung übertragen, und von dort per Lichtstrahl an einen Computer an der Wasseroberfläche. Das funktioniert mit Lasern oder LEDs. Der Computer ist wiederum über Satellit mit dem Internet verbunden.

Durch das Unterwasser-Netz könnten sich Taucher auch ohne Handzeichen miteinander verständigen, sagen die Forschenden. Außerdem könnte man Foto- und Videomaterial in Echtzeit übertragen. Es gibt aber noch einige Hindernisse, an denen die Forschenden gerade tüfteln. Zum Beispiel müssen der Verstärker und der Empfänger-Computer immer in einem bestimmten Winkel zueinander stehen, damit das Lichtsignal übertragen werden kann. Das ist bei Wellengang nicht gerade einfach.