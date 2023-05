Lichtverschmutzung ist nicht nur ein Problem für Menschen und Tiere an Land, sondern offenbar auch unter Wasser.

Forschende weisen im Fachmagazin Nature Communications darauf hin, dass manche Korallen in Küstennähe durch beleuchtete Siedlungen früher laichen. Das führt dann dazu, dass die Koralleneier zu unterschiedlichen Zeitpunkten ins Wasser abgegeben werden - und dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass sie befruchtet werden und sich neue Korallen bilden können.

Frühes laichen gefährdet Korallen

Besonders gefährdet sind laut den Forschenden die Korallenriffe im Roten Meer und Persischen Golf. Da seien die Uferbereiche in den letzten Jahren stark ausgebaut worden - wodurch es nachts mehr künstliches Licht gibt, das bis unter Wasser strahlt. Den Forschenden zufolge wäre es am besten, das Licht nachts erst einzuschalten, nachdem der Mond aufgegangen ist. Dann könnten sich die Korallen beim Laichen wieder wie sonst nach dem Mond richten. Sonst könnte es sein, dass die Korallenriffe in Küstennähe nicht überleben.