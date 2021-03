Auf der ganzen Erde gibt es keinen absolut dunklen Ort mehr.

Das liegt nicht nur an den vielen Lichtquellen auf dem Boden, sondern auch an Reflexionen aus dem Weltall. Darüber berichtet ein internationales Forschungsteam. Die Forschenden erklären, dass Satelliten und Weltraumschrott im Erdorbit vom Sonnenlicht angestrahlt werden. Dadurch können sie nachts entweder als helle Streifen erscheinen - oder sie sorgen für Streulicht, durch diffuse Reflexion des Sonnenlichts an den Satelliten. Und weil momentan etwa 3.400 Satelliten aktiv sind und zehntausende größere Teile Weltraumschrott in Erdorbit kreisen, hellt dieses Streulicht die Dunkelheit der Nacht weltweit auf.

Das stört laut den Forschenden nicht nur astronomische Himmelsbeobachtungen, sondern auch die innere Uhr von Mensch und Tier. Die Lichtverschmutzung könnte bald noch größer werden, weil tausende neue Satelliten ins All sollen: für orbitales Breitband-Internet.



Die Studie der Forschenden ist im Fachmagazin Monthly Notices of the Royal Astronomical Society erschienen.