Der Grund dafür ist, dass bei Licht weniger Melatonin gebildet wird. Und das ist auch bei Fischen so, wie Forschende vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin herausgefunden haben. In Versuchen mit Flussbarschen haben sie festgestellt, dass auch die Fische weniger Melatonin bilden, je heller es um sie herum ist. Den Forschenden zufolge reicht schon die normale Lichtverschmutzung in einer Stadt, um die Bildung von Melatonin bei Flussbarschen zu verringern.

Der Leiter der Studie vermutet, dass Stadt-Fische dadurch unter zu wenig Schlaf leiden - sicher nachweisen könne man das aber bisher nicht. Die Annahme liege aber nahe, weil Melatonin wichtig für den Schlaf von Wirbeltieren ist. Durch weniger Melatonin könne zudem auch die Immunabwehr, das Wachstum und die Fortpflanzung gestört werden.