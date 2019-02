US-Forscher wollten wissen, welche Freitzeitaktivität mehr Oxytocin bei Paaren locker macht und haben sie deshalb einen Zeichenkurs und einen Spielabend machen lassen. 20 Paare wurden getestet - die Hälfte von ihnen durfte Zuhause Karten oder Monopoly spielen. Die andere Hälfte ging in einen Kurs, in dem sie an einer Staffelei etwas auf Leinwand malten.

Im Fachmagazin Journal of Marriage and Family schreiben die Forscher, dass sie überrascht waren, dass der Zeichenkurs bei den Paaren mehr Oxytocin freigesetzt hat. Sie waren eigentlich davon ausgegangen, dass es andersrum ist, weil man sich beim Malen kaum anfasst und seltener miteinander interagiert. Vor allem bei den Männern war das Ergebnis aber eindeutig - sie setzten doppelt so viel Oxytocin frei als die Brettspieler. Die Forschenden sagen, dass sich wohl auch die neue Umgebung positiv auswirkt. Ihr Tipp: Mit dem Partner oder der Partnerin immer mal rausgehen und was Neues ausprobieren.