Eine Gesundheitswissenschaftlerin von der US-Uni Yale hat mit ihrem Team fast 180 Ehepaare untersucht - Leute zwischen Ende 30 bis 90 Jahre. Sie hat die Paare zum einen zu ihrer Ehe befragt. Außerdem wurde bei den Teilnehmenden DNA-Speicheltests gemacht.

Der Fokus lag da auf dem Rezeptor für das Hormon Oxytocin - das in Verbindung gebracht wird mit Nähe und Bindung. Von den Rezeptoren gibt es genetisch drei Varianten.

Im Fachmagazin Plos One schreibt die Forscherin: Paare, bei denen mindestens einer der Partner die Variante GG aufwies, fühlten sich in der Regel zufriedener und sicherer in ihrer Ehe, als Paare mit anderen Varianten.

Das passt in Bild: Denn andere Studien haben gezeigt, dass Menschen mit einem GG-Oxytocin-Rezeptor offenbar empathischer und stressresistenter sind.