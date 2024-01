Krokodile wirken nicht wie romantische Liebhaber? Tatsächlich sprechen sie eine Art "Love language"! Bald soll es dazu sogar ein Wörterbuch geben.

Herausgeben wollen das Forschende der australischen University of the Sunshine Coast. Die haben im Rahmen eines einjährigen Projekts Kameras und akustische Aufzeichnungsgeräte in den Krokodilgehegen des Australia Zoos installiert, um die Sprache der Salzwasserkrokodile zu entschlüsseln.

Demnach spritzen die Männchen unter anderem Wasser aus ihrer Nase, machen Zisch-Laute und erzeugen Wasserblasen, um ihre Angebetete zu beeindrucken - und die fahren total darauf ab, sagen die Forschenden. Einige Tiere benutzten auch ihren Kopf als eine Art Schlagzeug auf dem Wasser. Und auch unter der Wasseroberfläche wird viel kommuniziert. Einige der Geräusche können hier bei der ABC angehört werden.

Krokodile besser verstehen

Die neuen Erkenntnisse sollen helfen, das Verhalten der Tiere besser zu verstehen und so gute Strategien für den Umgang mit ihnen zu finden. Außerdem soll ein "Krokodilwörterbuch" entstehen. Das Team sagt, dass Krokodile wohl sozialer und toleranter zueinander sind, als bisher gedacht. Das werfe auch Fragen darüber auf, welche Auswirkungen es auf die größere soziale Hierarchie im Ökosystem hat, wenn ein Krokodil aus seinem Habitat entfernt wird. Die Forschenden sind sich sicher, dass sie mit ihrer Untersuchung bisher nur die Spitze des Eisbergs berührt haben.